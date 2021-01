LIVE | NAC heeft het moeilijk tegen Excelsior, maar De Rooij tikt 0-2 binnen

NAC-spe­lers zichtbaar met elkaar in discussie: ‘Die is gek, dacht ik’

19 december Mounir El Allouchi is bij de eerste twee Bredase goals betrokken bij een korte en verhitte discussie. Eerst met Thom Haye, later met Sydney van Hooijdonk. ,,Koppigheid van mij, ik ben een beetje eigenwijs”, zegt de ervaren NAC-middenvelder over de twee akkefietjes in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen FC Volendam