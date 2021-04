LIVE | NAC heeft het moeilijk in openingsfase tegen Jong Ajax

Grootaan­deel­hou­der NAC verkoopt zijn bedrijf

19 maart Wim van Aalst heeft zijn bedrijf NileDutch verkocht aan de Duitse rederij Hapag-Lloyd. Dat heeft de in Teteringen woonachtige ondernemer via een persbericht bekendgemaakt. Bij het grote publiek is Van Aalst bekend als een van de drie grootaandeelhouders van NAC.