LIVE | NAC gaat voor tweede oefenpotje op bezoek bij Cluzona in Wouw

NAC-supporters willen rectifica­tie en laten positief geluid horen: wensmuur in plaats van klaagmuur

22 juni ,,In deze hectische tijd heeft NAC zoals gezegd vooral behoefte aan rust en stabiliteit. Doordat wij zo schandalig in een hoek gedrukt zijn, merken we dat we als supporters eensgezinder dan ooit zijn geworden. Uiteindelijk zijn wij de ziel van de club en de kurk waar NAC op drijft. Laten wij als supporters dan ook als eerste de boel weer vanuit een positieve kant bekijken.”