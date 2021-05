LIVE | NAC begint play-offs met thuisduel tegen FC Volendam

video NAC-trai­ner Steijn over Ibi­za-reis: ‘Snap de commotie, maar hoop op begrip’

6 mei NAC-trainer Maurice Steijn betreurt de ophef en doet zijn verhaal over zijn reis naar Ibiza en de commotie die daarover ontstaan is. ,,Het enige dat ik mezelf verwijt, is dat we er duidelijk over hadden kunnen communiceren.”