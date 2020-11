LIVE | Matig NAC komt goed weg: TOP Oss raakt de paal

Haye pissig over spel NAC: ‘De eerste minuten stonden we naar elkaar te kijken’

15 november ,,Dit was een van de minst fijne potjes die ik in lange tijd gespeeld heb.” Thom Haye kan het niet mooier maken na de 1-0-zege op Telstar. ,,Het liep moeizaam, het was een vechtwedstrijd. Telstar moet je niet onderschatten, het is een hele vervelende ploeg om tegen te spelen.”