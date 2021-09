LIVE | Kwakkelend NAC gaat op bezoek bij Penders’ FC Eindhoven

Bilate luistert naar adviezen Lurling: ‘Vol Rat Verlegh Stadion voornaams­te reden dat ik hier ben gekomen’

17 september Hij is inmiddels bezig aan zijn tweede seizoen als speler van NAC, maar Mario Bilate maakt vrijdagavond voor het eerst kennis met een - goed - gevuld Rat Verlegh Stadion. De aanvalsleider moest als een komeet revalideren en is nog niet op volle sterkte, maar start normaal gesproken in de basiself tegen FC Emmen.