LIVE | Kortsmit voorkomt achterstand NAC tegen Roda JC

Jeffrey van As werkt bij Roda JC en helpt NAC met openstaan­de vacatures

14 april NAC komt vrijdag bij Roda JC een oude bekende tegen: technisch directeur Jeffrey van As. Hij heeft niet alleen een lang NAC-verleden, Van As is ook goed bevriend met mensen uit de huidige leiding in Breda voor wie hij een klankbord is. ‘We praten over de club, hoe ze dingen willen invullen. Ze vertrouwen een beetje op mij.’