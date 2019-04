LIVE | Koch vergeet NAC op voorsprong te koppen in Sittard

monoloog Vergeten NAC-huur­ling Schoofs maakt er het beste van: ‘Ik ben niet boos, dit is gewoon brute pech’

20 april Veertien maanden geleden speelde Lucas Schoofs (22) zijn laatste wedstrijd voor NAC. Het verblijf in Breda is voor de huurling van AA Gent (hij kwam in januari 2018 voor anderhalf jaar over) op een drama uitgelopen. Een monoloog.