LIVE | Kestens doet oude ploeg pijn en schiet FC Eindhoven op voorsprong tegen NAC

met video NAC-trai­ner Hyballa boos en teleurge­steld na gestaakte derby: ‘Voetbal­feest kapot gemaakt door paar idioten’

,,Feyenoord - Ajax was een dieptepunt in het Nederlandse voetbal, dit is een tweede dieptepunt”, verzuchtte NAC-trainer Peter Hyballa vrijdagavond na de gestaakte derby tegen Willem II. De kraker haalde het einde niet omdat er eerst vuurwerk en daarna bier op het veld werd gegooid.