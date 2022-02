LIVE | Kan NAC voor de vijfde keer op rij PSV uitschakelen in de beker?

Haye vond plezier terug bij NAC en vertrekt na twee jaar door de voordeur naar SC Heerenveen

De bekerzege op PEC Zwolle (2-1) van 19 januari is de laatste wedstrijd geweest van Thom Haye als speler van NAC. De Professor vertrekt per direct naar SC Heerenveen. Maandagmiddag op Deadline Day is hij officieel gepresenteerd als nieuwe speler van de pompeblêden.

31 januari