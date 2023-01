LIVE | Ingedut NAC moet tegentreffer slikken, komt zege op de avond van de snelste KKD-goal nog in gevaar?

Winterver­ster­king NAC klaar voor bekerde­buut: ‘Fit genoeg om te starten’

Vrijdag tegen Jong PSV zat hij in het stadion. Zaterdag, zondag en maandag heeft hij volop met de groep getraind in Zundert en dinsdag (20.00 uur) maakt Casper Staring in de tweede ronde van de KNVB-beker naar alle waarschijnlijkheid zijn debuut voor NAC.

9 januari