LIVE | Immers schiet NAC tegen de verhouding in op voorsprong tegen FC Emmen

NAC verliest van kampioen Cambuur en begint play-offs tegen FC Volendam

13 mei Geen wonder van Leeuwarden: NAC gaf zelf een comfortabele voorsprong uit handen tegen SC Cambuur, dus deden de uitslagen op de andere velden er niet toe. Robert Mühren was de plaaggeest van NAC: 3-2. De Bredanaars moeten dus in de play-offs gaan strijden om een plekje in de eredivisie. Zaterdag is FC Volendam de eerste tegenstander.