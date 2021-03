LIVE | Immers kopt NAC op 2-0 tegen TOP Oss

video NAC-aanvaller Maatsen: ‘In Noorwegen heb ik koude dagen gehad, maar dit is toch wat anders’

11 februari Je zou zeggen dat iemand die in Noorwegen gespeeld heeft niet meer opkijkt van de winterse omstandigheden momenteel in Nederland. ,,Ik heb wel koude dagen gehad daar, maar dit hier is toch wat anders”, verzekert NAC-aanvaller Darren Maatsen.