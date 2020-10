LIVE | Gehavend NAC start met verdediger Siereveld (18) in topper tegen Cambuur

Clubtopsco­rer Sydney van Hooijdonk blijft bij NAC en gaat vol voor promotie

30 september Sydney van Hooijdonk heeft de knoop doorgehakt en besloten NAC trouw te blijven. Dat is door de club woensdag bevestigd. De spits maakt derhalve het huidige seizoen af bij de koploper van de eerste divisie. Hoe de toekomst op lange termijn eruit ziet, blijft in het ongewisse omdat het in 2021 aflopende contract voorlopig niet wordt verlengd.