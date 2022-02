LIVE | Effectief NAC leidt na slordige eerste helft tegen FC Den Bosch

NAC puzzelt en kan bij komende thuiswed­strij­den zo'n 6.250 supporters welkom heten

Ook NAC is sterk voorstander van een minimale bezetting van twee derde van het stadion, laat de club weten in een reactie op de nieuwe coronamaatregelen. Toch is de club aan de andere kant blij weer wat supporters welkom te kunnen heten in het Rat Verlegh Stadion. Donderdag kwam de Parel van het Zuiden met informatie richting de achterban.

27 januari