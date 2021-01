Linksback Maria tekent na twee maanden trainen voor 2,5 jaar bij NAC

Of de 19-voudig international van Curaçao maandag, een dag na zijn 26ste verjaardag, kan debuteren in het duel met Almere City is onzeker. NAC laat weten dat de speler is ingeschreven bij de KNVB, maar dat het wacht op vrijgave van de Australische bond aangezien Adelaide United (seizoen 2019/2020) zijn laatste werkgever was.