Linksback Maria mogelijk eerste winterversterking NAC

Dat de 25-jarige Maria gisteren op proef is aangesloten bij NAC, komt niet uit de lucht vallen. Afgelopen zomer had de eerstedivisionist al contact met de 19-voudig international van Curaçao en zijn zaakwaarnemer Ali Dursun. ,,Het is een interessante speler, anders hadden we in juli/augustus niet naar hem geïnformeerd”, zegt trainer Maurice Steijn.