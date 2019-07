Linksback Gersbach ruilt NAC in voor het Deense Aarhus

Van de selectie die twee maanden geleden uit de eredivisie degradeerde, is bijna niemand meer over: in de week dat Menno Koch (KAS Eupen) en Sullay Kaikai (Blackpool) een nieuwe club vonden, pakt ook Alex Gersbach zijn spullen.

De linksback zei half juni in de Australische pers dat hij zich niet veel zorgen maakt over zijn nog twee jaar doorlopende verbintenis en dat dingen snel kunnen veranderen in de voetballerij. De Australiër, die opzichtig liet doorschemeren weinig trek te hebben in de eerste divisie, krijgt zijn zin met de overstap naar Aarhus GF, de nummer negen van de Deense competitie het afgelopen seizoen. De transfer bevindt zich volgens betrokkenen in de afrondende fase.

Hoewel hij dinsdag gewoon de eerste helft speelde van het oefenduel RFC - NAC, is het vertrek van Gersbach (zes interlands) slechts een kwestie van tijd. Vrijdag verschijnt hij al niet meer op de training, donderdag hebben de spelers een vrije dag, wat erop duidt dat de verdediger op het punt staat om in Denemarken aan zijn vierde Europese uitstapje te beginnen. Eerder kwam hij uit voor het Noorse Rosenborg BK en het Franse Lens. De eerste zes maanden van dit jaar stond hij op de loonlijst van NAC waarvoor hij zeven wedstrijden (585 minuten) speelde. Het 2,5-jarige contract dat Gersbach in januari ondertekende, blijkt weinig waard te zijn geweest.

Mashart

Omdat Greg Leigh aan Aberdeen is verhuurd, Jurich Carolina (de Curaçaos international mag weg) gewogen en te licht is bevonden en Gersbach ervoor past om met NAC de eerste divisie in te gaan, houdt trainer Ruud Brood alleen de 19-jarige Jethro Mashart over als linksback. Dat leidt er onherroepelijk toe dat de aandacht op de transfermarkt de komende dagen naar die positie verlegd wordt.

Gersbach is de 25ste contractspeler van vorig seizoen, inclusief gehuurde en verhuurde spelers, die weggaat bij NAC. Van de vaste kern zijn alleen Pele van Anholt, Anouar Kali, Arno Verschueren en Mounir El Allouchi over. Van Anholt, Kali en El Allouchi kampen vanaf het begin van de voorbereiding met fysieke ongemakken.