Linksback Alex Gersbach tekent voor 2,5 jaar bij NAC

Azië Cup

In de eerste week van januari kwamen NAC en Gersbach al tot een mondeling akkoord. Grootste obstakel was zijn uitverkiezing voor Australië dat deze maand strijdt om de Azië Cup. De titelhouder treedt vrijdag om 17.00 uur in de kwartfinale aan tegen gastland Verenigde Arabische Emiraten. Bij uitschakeling vliegt de speler direct door naar Nederland. Mochten de Socceroos de laatste vier bereiken dan zal NAC geduld moeten betrachten tot na het weekeinde. De halve finales staan voor maandag en dinsdag op het programma, de finale is vrijdag 1 februari als NAC op bezoek gaat bij De Graafschap.

In 2018 speelde hij de eerste vier maanden geregeld zijn wedstrijden bij de Franse eerstedivisionist RC Lens dat hem gehuurd had van Rosenborg. Eenmaal terug in Noorwegen kwam hij nauwelijks meer aan spelen toe. Behoudens drie duels in de lokale competitie, twee wedstrijden in de Europa League en een invalbeurt in de voorronde van de Champions League hield hij de bank warm. Het technisch hart van NAC is ervan overtuigd dat Gersbach een toegevoegde waarde is.