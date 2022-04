Lijdensweg NAC houdt aan: ‘Als je hele simpele dingen niet goed kan uitvoeren, wordt het een lastig verhaal’

In de ruïne laverend tussen de scherven van wat ooit een bruisend Bredaas bolwerk was, weigert Edwin de Graaf een somber gezicht op te zetten. ,,Als ik nu zeg dat er te weinig kwaliteit is en dat we het niet kunnen, dan gaan we de play-offs sowieso niet halen. Ik probeer ze zelfvertrouwen te geven. Ik moet ze helpen. Het zijn allemaal jonge gasten. Ik moet juist zorgen dat de spelers het beter gaan doen.”