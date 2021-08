Liberiaanse NAC-spits voetbalt voor een contract en een eigen huis

video Blessure­leed NAC houdt aan: DJ Buffonge volgende slachtof­fer

26 augustus Hoe is het met de blessures? En hoe is met de nieuwe spelers? Het zijn de meest gestelde vragen aan Edwin de Graaf. ,,Colin Rösler is fit”, zegt de trainer aan de vooravond van NAC - ADO Den Haag. DJ Buffonge is er niet bij. ,,Hij heeft last van zijn kniepezen.”