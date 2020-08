Levering NAC-shirts loopt opnieuw vertraging op, club probeert transportproces te versnellen

Het is nog maar de vraag of NAC tijdens de seizoensopener tegen Jong AZ (zaterdag 29 augustus om 21.00 uur) in de nieuwe shirts kan aantreden. Aanvankelijk zouden de nieuwe tricots al in de laatste week van juni worden onthuld. Vanwege het coronavirus werd de deadline verschoven naar halverwege augustus, maar ook dat blijkt nu niet haalbaar. De club mikt nu op halverwege september.

Dat zou kunnen betekenen dat NAC de duels met Jong AZ, Helmond Sport (zondag 6 september) en FC Den Bosch (maandag 14 september) nog in de tenues van vorig seizoen afwerkt. De club zegt er alles aan te doen om de eerste competitiewedstrijden in de nieuwe shirts te spelen en onderzoekt nu de mogelijkheden om het transportproces van een deel van de wedstrijdkleding te versnellen.

Luister hier naar De Gegenpressing Podcast

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Sponsor Legea hard geraakt door coronavirus

Sinds 2015 is Legea verantwoordelijk voor de vervaardiging van de NAC-shirts. Daarmee was de eerstedivisionist de eerste club in Nederland die met het bedrijf in zee ging. Inmiddels voorziet Legea ook NEC en Roda JC van voetbalshirts, net als de nationale teams van Noord-Korea, Palestina, Gibraltar en Montenegro. In het verleden was het Italiaanse merk verantwoordelijk voor de styling van Iran en Zimbabwe.

NAC verlengde in 2018 onder leiding van toenmalig algemeen directeur Justin Goetzee het contract met Legea tot de zomer van 2023. In vergelijking met andere landen heeft het coronavirus Italië onevenredig hard geraakt, waardoor de industrie in het land wekenlang stil is komen te liggen. De gevolgen daarvoor zijn ook voor NAC merkbaar, aangezien Legea meer tijd nodig heeft dan vewacht. Dat zorgt ervoor dat NAC de wedstrijden in de huidige oefencampagne vooralsnog in de uitrusting van vorig seizoen speelt.

Bekijk hier de laatste NAC-video's