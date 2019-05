Lentestop voelt eindeloos voor NAC

Want hoewel het vonnis nog niet geveld is, weet iedereen wat de uitspraak zal zijn. Voor tenminste een jaar terug naar de eerste divisie. Of dat met Ralf Seuntjens is, valt te betwijfelen. NAC maakt ondanks de contacten met de entourage van Seuntjens (30) vooralsnog geen aanstalte om de aanvaller een aanbieding te doen. Deels omdat de net aangestelde leiding de ontknoping van de competitie afwacht voordat ‘Operatie grote schoonmaak’ geactiveerd wordt. Anderzijds omdat technisch directeur Tom Van Den Abbeele de scout in hem aanspreekt en zelf actief speurt naar spelers.