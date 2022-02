Lelijk NAC zorgt voor klein carnavalsfeestje

Carnavalsvrijdag is voor 18.024 mensen hét moment om het samenzijn in hun kathedraal te vieren. Om hun grote liefde na een wekenlange coma wakker te kussen. Juist in tijden dat de gezondheid van NAC achteruit holt, acht maanden ligt de club al aan het infuus, is het dringen in de bezoekershal. Vergeten zijn de familieruzies, intriges, machtsgrepen en steeds wisselende verhaallijnen vol met mysterieuze plotwendingen in het overnameproces. Vergeten is de bijrol in de eerste divisie. Voor even dan.