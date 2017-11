Lekker rustig trainen? Dat is niks voor John Karelse

John Karelse (47) staat zaterdagavond met VC Vlissingen tegenover zijn oude club Goes. De trainer vraagt veel van zijn spelers, maar zit zelf ook niet stil. We liepen mee tijdens een kickbokstraining in Breda. ,,Als je hier naar buiten loopt, heb je geen stress meer.’’

,,Links. Rechts. Hoek. En dan een lowkick.’’ Als Rien Christiaanen zijn stem een beetje verheft, weten zijn leerlingen dat er ze aan de bak moeten. Soms draait de voormalig vechtsporter, die Nederlands en Europees kampioen werd, de muziek even weg zodat iedereen hem kan verstaan. Daarna bepalen de hardcore beats weer het ritme waarop getraind moet worden. ,,Wat een kutmuziek’’, blaast John Karelse na een half uur even stoom af. Daarna hervindt hij snel zijn ritme en gutst het zweet weer van zijn lichaam. Links. Rechts. Hoek. En een lowkick.

Erfenis

Het shirt dat Karelse tijdens de warming-up aan heeft, gaat na een kwartiertje uit. De imposante oud-doelman en coach van NAC traint twee keer per week hier in Breda. Hij gaat diep, al moet hij het bij sommige oefeningen iets rustiger aan doen vanwege zijn mindere linkerknie, de erfenis van een lange carrière onder de lat. En vorig jaar scheurde hij tijdens een wedstrijd met Oud-NAC zijn achillespees. Daar stond hij dan, met krukken op het trainingsveld in Goes. ,,Daardoor moet ik nu een beetje oppassen met springen.’’

De in Wemeldinge geboren Karelse is tijdens zijn actieve loopbaan, die hem langs NAC Breda (veertien seizoenen), Newcastle United (vier jaar) en AGOVV (één seizoen) bracht, altijd met zijn lichaam bezig geweest. ,,Als je dan stopt kun je niet ineens helemaal niks meer doen. Je moet bezig blijven. Dit is heerlijk. Als je hier naar buiten loopt heb je echt geen stress meer.’’

Twee keer per week doet hij aan krachttraining en in het verleden stond hij ook twee keer per week thuis op de crosstrainer. ,,Een vriend van me begon hier met kickboksen en vroeg of ik een keer mee ging’’, vertelt Karelse. ,,Dat beviel wel. Ik sta nu niet meer op de crosstrainer, maar train iedere woensdag- en vrijdagochtend hier.’’ Het is pittig en zwaar, zegt hij. ,,Je hebt heel weinig rustmomenten. Het is wel zo dat je tijdens de training met de oefeningen van onder naar boven gaat. Niet je hele lichaam wordt steeds belast.’’

Fight 4 Victory

Met de blauwe bokshandschoenen zoekt hij steeds de zware, zwarte bokszak voor hem op. Links. Rechts. Knietje en weer opnieuw. De combinaties worden steeds verder uitgebreid. Fight 4 Victory heet de sportschool. Die naam past wel bij de speler die Karelse was en de trainer die hij nu is. Zijn spelers moeten hard werken om iets te bereiken. Voor de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen, thuis tegen Halsteren, maakte hij dat ook duidelijk tijdens zijn wedstrijdbespreking.