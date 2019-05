Leigh en Palmer-Brown hersteld voor slotduels van de competitie

NAC-trainer Ruud Brood kan in de laatste twee duels weer beschikken over verdedigers Erik Palmer-Brown en Greg Leigh.

Greg Leigh is terug van weggeweest en gebruiksklaar voor de slotfase van de eredivisie. De Engelsman was eind vorige week al aangesloten bij de groep en deed ook gisteren zonder problemen mee. Eerder ontbrak hij in de laatste drie wedstrijden vanwege een blessure, inmiddels is hij fit verklaard. Samen met Alex Gersbach mag Leigh uitvechten wie de linksback is voor het restant van dit seizoen.

Daarnaast is ook Erik Palmer-Brown, 21 april in het duel met Fortuna Sittard in de rust uitgevallen, hersteld van zijn lichamelijke klachten. De Amerikaan werd nadien tegen Feyenoord centraal achterin vervangen door Grad Damen.

Van de langdurig geblesseerde spelers heeft NAC-trainer Ruud Brood niemand uit de ziekenboeg kunnen verwelkomen in aanloop naar het duel met Heerenveen aanstaande zondag. Dus geen Arno Verschueren, Robert Mühren, Fabian Sporkslede of Lucas Schoofs.

Dervite

Opvallend was gisteren verder dat Dorian Dervite, evenals de talenten Jan Paul van Hecke (verdediger) en Yassin Azzagari (middenvelder), met het eerste trainde. Onder Brood zat de Franse winterversterking immers nog niet eenmaal bij wedstrijdselectie, omdat hij niet fit genoeg bevonden werd. Daarnaast gaf de trainer de voorkeur aan Daan Klomp als back-up van Menno Koch en Palmer-Brown.

Zoals bekend staat NAC met anderhalf been in het graf. Alleen zeges op Heerenveen (uit) en PEC Zwolle (thuis) en maximaal een punt voor de enige overgebleven concurrent Excelsior tegen Heracles (uit) en AZ (thuis) kunnen de Bredanaars in de play-offs brengen.

Daarin zal de winnaar van de tweestrijd Cambuur - Almere City de eerste horde zijn. In een hypothetische finale zou het dan de winnaar van Sparta - FC Oss treffen. Hoewel het nooit hardop uitgesproken zal worden totdat de degradatie officieel is, gelooft binnen de Bredase club vrijwel niemand meer in een miraculeuze ontsnapping.

Basisspeler

Paolo Fernandes, Daan Klomp en Jethro Mashart maakten gisteren hun opwachting bij Jong NAC dat op bezoek bij Jong VVV/Helmond Sport bij een 0-2-voorsprong (Skender Loshi en Mashart) verspeelde, 2-2. Bij het Limburgs Brabants combinatieteam deden de door NAC uitgeleende middenvelders Diego Snepvangers en Jordan van der Gaag mee. Beiden waren vrijdag nog basisspeler bij Helmond Sport tijdens de laatste speeldag van de eerste divisie. Van der Gaag is de enige van de vijf NAC-huurlingen die de Helmonders komend seizoen opnieuw willen huren.