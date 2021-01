Langdurig vastgelegde Schouten mikt mét NAC op eredivisie: ‘In deze competitie is nog een hoop mogelijk’

,,We hebben twee maanden onderhandelingen gevoerd en zijn eruit”, onderstreept de rechtsback zijn nieuwe contract nadat het inkt net is opgedroogd. De wederzijdse liefdesverklaring komt voort uit een prettige samenwerking, meldt Schouten. ,,Het vertrouwen vanuit de club en de trainers hebben me overtuigd bij te tekenen.”

,,Ik wil graag in de eredivisie spelen. En zit nu bij een club met wie ik dat kan bewerkstelligen.” De ambities van Schouten en de club komen overeen. En onlangs de kloof van acht punten met target Almere City zijn de prijzen nog niet verdeeld. ,,Het is een gat, maar in deze competitie is een hoop mogelijk. We weten dat we nog weinig fouten kunnen maken.”

En anders weet Schouten dat met de play-offs nog een back-up-plan achter de hand heeft. ,,Hopelijk kunnen er tegen die tijd weer fans binnen. En om dan naar dit stadion te komen, als het volle bak is, is voor tegenstanders geen pretje.”

Concurrentiestrijd houdt elkaar scherp

Door het strikken van Schouten beschikt hoofdtrainer Maurice Steijn de komende jaren over tenminste twee volwaardige rechterverdedigers. Want ook Moreno Rutten is een optie op die positie. ,,Ik ben heel goed met Moreno. Ook buiten het veld. En ik weet van hem dat hij liever op rechts speelt. Nu vult hij het op links ook goed in. Hij houdt me scherp.”

,,Mijn voorkeur ligt echt op de backpositie", vervolgt Schouten als hem gevraagd wordt naar de optie om een linie hoger op het veld te spelen. Het zou een optie zijn om Rutten en Schouten samen de rechterflank te laten bestrijken. ,,Maar het zou kunnen. Als de trainer me daar nodig heeft, zou ik dat in kunnen vullen.”

Borst vooruit

Voorzichtig gaat na twee ruime zeges op rij (beiden 3-0, red.) de borst in Breda weer vooruit. ,,Deels hebben we de periode na de coronabesmettingen niet goed ingevuld. Maar die laatste twee overwinningen waren daardoor extra lekker.”

,,En vrijdagavond zijn we pas op de helft.” Ondanks de achterstand op Almere City wil Schouten met NAC de competitie weer openbreken. En daar lijkt nog tijd voor. ,,Er kan nog zoveel gebeuren. We moeten vol voor promotie gaan. Die overwinningen hebben wat met ons vertrouwen gedaan.”

