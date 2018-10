'Laatste trofee voor Stillem II': 13 ludieke acties rond derby NAC - Willem II

2002: Winter

Als NAC in financieel zwaar weer zit, beginnen de pesterijen. Supporters van Willem II hangen een groot doek bij het Bredase Rat Verlegh Stadion met de tekst: 'Help NAC de winter door'. Daaronder: een stapel broden en oude kleren. De burenliefde is aangewakkerd.

2004: Mest en luiers

Een aanhangwagen vol mest arriveert in Breda. 'Iedereen schijt op NAC', is de boodschap van de Willem II-aanhang. De reactie laat niet lang op zich wachten. Bij het Koning Willem II Stadion wordt een berg luiers afgeleverd: 'Stilburg broekpoepers, zijn 4500 luiers genoeg om oew stront bij oew te houwe?'

Volledig scherm NAC-fans leveren 4500 luiers af bij het stadion van Willem II. © De Rat

2005: Kuip

Willem II speelt de bekerfinale in de Rotterdamse Kuip. En dat wrijven de Tilburgers er maar wat graag in bij de zelfbenoemde 'cupfighters' uit Breda. 'Doede gullie ut mar mee deze Kuip' staat geschreven bij een in Breda bezorgde badkuip.

2009: Fontein en bussen

Het kan best wat vrolijker bij de buren, denken de supporters van NAC. In de Tilburgse Zomerstraat gooien ze een gele kleurstof in de fontein. Gevolg: de fontein spuit geel water. Omdat Willem II dreigt te degraderen komt de Bredase aanhang met nóg een actie. In bushokjes hangen ze de vertrektijden van de bus uit Tilburg naar plaatsen van de clubs uit de Jupiler League. 'Bij gebrek aan belangstelling is de route naar succes opgeheven!'

Volledig scherm In de aanloop naar de streekderby tussen NAC en Willem II hebben NACsupporters gele kleurstof in de fontein aan de Zomerstraat in Tilburg gegoten. © Johan Wouters

2010: Rode lantaarn

Na zeven wedstrijden staat Willem II puntloos onderaan. Als klap op de vuurpijl verliezen de Tricolores ook nog eens van NAC in Breda, met 2-1. Reden voor de fans van de geelzwarten om richting Tilburg af te reizen om bij het stadion officieel de rode lantaarn uit te reiken. 'De laatste trofee voor Stillem II', valt op het spandoek te lezen.

2013: Hekkensluiter

‘Altijd lastig als de hekkensluiter op bezoek komt’. NAC kan het Tilburgse spandoek plus de zeven kettingsloten bij de hoofdingang van het Rat Verlegh Stadion best waarderen. Minder te spreken zijn de Bredanaars over de 'botte teksten' die op muren en ramen van het trainingscomplex in Zundert zijn gespoten, en de rood-wit-blauwe doelpalen.



Als reactie hacken NAC-fans de site van Willem II-supporters. Daarop verschijnt korte tijd het bericht dat Tilburgse fans namens de supportersclub van Willem II uitgenodigd zijn om volgend jaar bij NAC naar eredivisievoetbal te komen kijken.

Volledig scherm ‘Altijd lastig als de hekkensluiter op bezoek komt’ © NAC

2016: Viaduct

Na tweemaal te hebben verloren van Willem II moet NAC nog een jaar bivakkeren in de eerste divisie. Reden voor de Willem II-aanhang om aan een viaduct op de A58 een spandoek te hangen met de afstanden naar steden van weinig aansprekende Jupiler League-clubs: 'Groesbeek: 81'.

Volledig scherm Het spandoek: 'NAC gaat hier opzij' bij de A27. © Tilbo.com

2017: Viaduct (2) en linten

Het viaduct ter hoogte van Gilze en Rijen, precies tussen Breda en Tilburg blijft een geliefde locatie. Willem II-supporters brengen er leuzen op aan, waarvan een dag later niets meer te zien is. Dan kleurt het viaduct namelijk alweer geel en zwart.

Omdat de feestdagen eraan komen, besluiten de Bredanaars de buurstad verder op te fleuren: bomen bij het stadion van Willem II worden versierd met gele linten.

Volledig scherm Geel lint in de bomen bij het Willem II-stadion. © Breda Loco's

2018: Straatnamen en Funnelman

De grappen gaan nu in rap tempo over en weer. Een dag nadat NAC-supporters het viaduct bij De Laar van een kleurtje hebben voorzien, hernoemen Tilburgers een aantal straten in Breda. Op Google Maps ga je ze niet vinden, maar ineens kent de Baroniestad onder meer de FranSolLaan en het Kruikenpad.

Volledig scherm De Fran Sollaan in Breda. © BD

Diezelfde nacht verft de Willem II-aanhang de Big Funnelman, ofwel rode trechterman, langs de A27 in de clubkleuren. De NAC-supporters doen dat trucje nog eens dunnetjes over: de Funnelman kleurt nu geel.

Volledig scherm Trechterman wordt gepoetst. Eerst bekladden fans van Willem II het kunstwerk, officieel Big Funnelman. Daarna maakten NAC-fans het kunstwerk geel. Hier wordt de trechterman schoongespoten. De verf is op waterbasis, dat scheelt. © Saminna van den Bulk