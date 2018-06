Laatste stap naar basisplaats blijkt voor NAC-talenten een loodzware opdracht

Van Hooijdonk (Prinsenbeek) is de achtste speler uit de jeugdopleiding die sinds 2017 een profcontract heeft getekend bij NAC en de derde speler uit het onder 19 team dat in mei promoveerde naar de eredivisie. De spits zal met doelman Karol Niemczycki (Krakau, Pol.) en middenvelder Marwin Reuvers (Stampersgat) voorlopig zijn wedstrijden bij Jong NAC spelen.

Bart Meijers (Etten-Leur) en Richelor Sprangers (Teteringen) zijn vanaf de zomer van 2017 officieel prof, beiden worden komend seizoen verhuurd aan Helmond Sport waar NAC een samenwerkingsverband mee heeft. Datzelfde geldt voor Diego Snepvangers (Bergen op Zoom) en Bodi Brusselers (Bavel). Halverwege de competitie wordt bekeken of Meijers en Sprangers in aanmerking komen voor een langer verblijf in Breda. Hun contract loopt in 2019 af.