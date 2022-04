Laat aanvangstijdstip in Almere komt vastende NAC-spelers goed uit

,,Er staat veel druk op de wedstrijd.” Verliezen in Almere is geen optie, beseft Edwin de Graaf. Anders komt deelname aan de play-offs op de tocht te staan. ,,We willen het in eigen hand houden. Als we morgen winnen, geven we Almere City een tikje in de vierde periode en blijven we boven De Graafschap staan.”