Kwakman en NAC ontmoetten tien jaar geleden wereldsterren Villarreal: ‘We grapten, we gaan ze wegtikken’

Terwijl Breda momenteel in een hosanna-stemming verkeerd na de vliegende start van het seizoen in de eerste divisie, verkeerde NAC precies tien jaar geleden in een heel andere sportieve staat. Op twintig augustus 2009 komt namelijk het Spaanse Villarreal op bezoek voor een duel in de Europa League. Oud-speler Kees Kwakman blikt terug op de duels.

Terwijl Villarreal, nog altijd actief in La Liga, net als NAC sportief mindere tijden kent, is de ploeg op moment van het onderlingen treffen met de Bredanaars een topclub in het Europese voetbal. Een paar jaar ervoor haalt ‘El Submarino Amarillo’ zelfs de halve finale van de Champions League. Een jaar eerder nog de laatste acht. De club staat onder leiding van Ernesto Valverde, de oefenmeester die momenteel leiding geeft aan Lionel Messi en Frenkie de Jong bij Barcelona.

Volledig scherm Kwakman (5) baalt na een tegentreffer. © roy lazet Valverde heeft in het Rat Verlegh Stadion de beschikking over een aantal wereldsterren. Spaanse internationals Joan Capdevilla, Marcos Senna en Santi Cazorla kroonden zich een jaar eerder nog tot Europees kampioen. Capdevilla verslaat Oranje een jaar later zelfs in de WK-finale. Ook staat de Uruguayaan Diego Godín, die later furore zal maken als wereldwijd gevreesde mandekker van Atlético Madrid, in de defensie. Verder zijn onder meer Robert Pirès, die met Frankrijk wereldkampioen is geworden en jarenlang de aanvoer verzorgde van Dennis Bergkamp bij Arsenal, en de Italiaans international Giuseppe Rossi naar Breda gekomen.

Hopen op Fulham

NAC is voor het tweeluik met Villarreal al op avontuur geweest in Armenië en Polen. Het lot, in dit geval in de vorm van een UEFA-bobo, koppelt NAC aan de Spanjaarden. Kees Kwakman maakt deel uit van de NAC-selectie. ,,Wij hadden een goede ploeg en konden ook Galatasaray, Club Brugge en Fulham loten. Ik weet nog dat we hoopten op Fulham. We hadden eerder tegen Blackburn Rovers een oefenwedstrijd gespeeld en vonden de Engelsen tactisch niet sterk. Daar zagen we kansen. Fulham haalde de finale.”

Kaarten tussen de supporters

De joviale middenvelder is een vaste kracht voor trainer Robert Maaskant en kijkt met plezier terug naar de zomer die NAC door Europa leidt. ,,Die trips naar Armenië en Polen, daar genoten we echt van. Voor de uitwedstrijd naar Gandzasar Kapan hadden we thuis al met 6-0 gewonnen. De supporters verzamelden zich voor ons hotel op een plein. Toen zijn we op de wedstrijddag onder een parasolletje op datzelfde plein gaan kaarten.”

Volledig scherm De NAC-supporters staan achter de ploeg tijdens het duel in de Europa League. © roy lazet Die gemoedelijkheid, waarin de spelersgroep en de supporters de perfecte wisselwerking kennen, was kenmerkend voor die periode bij de club. ,,Dat was ook NAC. We hadden een gezellige, volwassen groep met hoofdzakelijk Nederlandse spelers. Dat NAC toen zo succesvol was, was geen toeval. Er waren goede spelers, maar ook vooral een fijne groep.”

Op jacht naar een gele kaart

Als Villarreal uit de koker komt, weet men in Breda echter wel hoe laat het is. Aan de stadionstraat trekken de Spanjaarden ondanks een prima vertoning van NAC aan het langste eind (1-3). ,,Het was de zwaarste loting. We kenden de spelers van televisie door hun succes in de Champions League. Bij de eerste tegengoal raakte ikzelf de bal kwijt. Toen was het tik-tik-tik en hij lag er in. De 1-2 was ongelukkig, dankzij een snelle vrije trap. Daarna scoorden ze nog een keer en wisten we wel dat het klaar was.”

Kwakman staat in het heenduel op scherp en is bij een gele kaart geschorst voor de return. Als de boel beslist lijkt, besluit hij een schorsing te forceren. Tevergeefs. ,,Ik kreeg gewoon geen geel. Ik schopte ongeveer elke Spanjaard om, maar de scheidsrechter trok maar geen kaart. Met als resultaat dat ik als een van de weinigen moest spelen in Spanje.”

Moed in de schoenen

Tijdens die return spaart Maaskant vaste krachten Rob Penders, Matthew Amoah, Anthony Lurling, Tyrone Loran en Csaba Fehér. De oefenmeester spreekt desondanks zijn manschappen moed in. ,,Volgens Maaskant zou ook Villarreal een aantal belangrijke spelers sparen. Ze speelden drie dagen later de eerste competitiewedstrijd, zei hij. Toen we de lijst met opstellingen kregen, bleken ze echter met alle sterren te beginnen.”

Volledig scherm Jelle ten Rouwelaar gaat in de fout en ziet de Spanjaarden de 4-0 maken. © roy lazet De moed zakt de NAC’ers dan in de schoenen, zonder daarbij de humor te verliezen. ,,Kijk, je kreeg een beetje het idee alsof het voor hun was, zoals wij in de voorbereiding tegen pakweg de Zundertse selectie speelden. Eigenlijk was het helemaal niet leuk, terwijl het een van de leukste wedstrijden zou moeten worden. We spraken het niet uit naar elkaar, maar wisten: dit wordt niets. Je bent niet gek, hè. We maakten dus maar veel geintjes en riepen dan naar elkaar dat we ze even weg gingen tikken.”

Géén shirtje wisselen

Het wordt een grote vernedering in Estadio El Madrigal. En Kwakman heeft er, ondanks dat het geen verrassing is, de balen van. ,,Ik had er de ‘kolere’ in. Ik heb ook geen tenue gescoord. Ik dacht, na 6-1 ga ik niet leuren om een shirtje. En eenmaal in de kleedkamer zag ik het al gebeuren, dat de teammanager in hun kleedkamer kwam met een shirt met Kwakman achterop en de vraag of iemand die wilde. Nee, dat paste niet bij mij.”

Nog altijd heeft Kwakman contact met zijn collega’s uit die periode. Zo spreekt hij toenmalig kamergenoot Robbert Schilder nog op frequente basis. ,,Robbert spreek ik regelmatig, ja. En Anthony. Ik zie ook nog regelmatig een aantal jongens. Rob en Jelle bij NAC, terwijl ik Tim Gilissen onlangs tegenkwam. Het was heel fijn om in die ploeg te mogen spelen. Mijn mooiste tijd als voetballer.”

Volledig scherm De vedetten van Villarreal strekken voor het tweeluik met NAC de benen in het Rat Verlegh Stadion. © ELSE LOOF

Volledig scherm Robbert Maaskant voorafgaand aan de duels met Villarreal. © roy lazet

Volledig scherm NAC-aanvaller Ellery Cairo probeert afstand te nemen van Europees kampioen Santi Cazorla. © roy lazet

Volledig scherm Edwin de Graaf verlaat het veld na de 1-3 nederlaag op eigen veld. © roy lazet