Kunstgras nog geen succes voor NAC en VVV-Venlo

Volledig scherm Giovanni Korte was trefzeker tegen FC Utrecht. © ANP Pro Shots

De ‘gras’mat

In De Koel speelt NAC op het veelbesproken kunstgrasveld van VVV, wat niet per se goed nieuws is. In de eredivisie was de uitwedstrijd bij Roda JC (1-0 verlies) de enige die dit seizoen vooralsnog op kunstgras werd afgewerkt, maar ook de blamerende 4-3 bekernederlaag tegen Achilles’29 speelde zich af op rubber en plastic. Maar ook VVV lijkt zich niet op haar gemak te voelen op de mat: van de twaalf vergaarde punten werden er maar vier in eigen huis behaald.

Goals van oude vrienden

Een heikel punt bij de concurrenten in het geelzwart is het maken van doelpunten. VVV maakte er twaalf, NAC kwam slechts tot elf doelpunten, alleen ADO, Roda JC (beide negen doelpunten) en Sparta (acht) maakten er minder. Het zou dus zomaar eens op een schamel doelpuntje beslist kunnen worden, waarbij de trainers zullen vertrouwen op hun topscorers. Het toeval wil dat twee oud-PSV’ers en zowel in Venlo als Breda die titel voorlopig mogen dragen. VVV-middenvelder Clint Leemans wist in tien wedstrijden vijf keer het net te vinden, Rai Vloet deed dat drie keer in acht wedstrijden voor NAC.

Volledig scherm Vloet scoorde dit seizoen drie keer, en is daarmee gedeeld topscorer van NAC. © ANP Pro Shots

Onderlinge resultaten

Het blijft natuurlijk koffiedik kijken, een doelpuntrijk duel behoort namelijk ook tot de mogelijkheden. Van de vier meest recente edities van VVV-Venlo-NAC werd er drie keer meer dan vier keer gescoord. De laatste ontmoeting in Venlo eindigde in een Brabants feestje: vorig seizoen werd het namelijk 0-4 in de Jupiler League.