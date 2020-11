Kuitblessure NAC-middenvelder Lex Immers

Zaterdag bleef Lex Immers in de rust van NAC - Telstar (1-0) in de kleedkamer geblesseerd achter. Navraag leert dat de 34-jarige speler een kuitblessure heeft opgelopen en dat zijn inzetbaarheid hoogst twijfelachtig is als NAC komend weekeinde bij FC Eindhoven op bezoek gaat.

Het Bredase verblijf van de Hagenaar wordt tot op heden gekenmerkt door tegenslag. Op 21 september wordt hij in de wedstrijd Jong FC Utrecht - NAC na tien minuten gewisseld als hij van Giovanni Troupée een klap in zijn gezicht krijgt. Tot zijn opluchting is de gebitsschade te overzien. Met een ingebracht spalkje om de loshangende tanden op hun plek te houden, keert hij vijf dagen later tegen Jong PSV terug in de ploeg.

Medio oktober wordt de middenvelder geveld door Covid-19. Hij is een van de acht NAC-spelers die met het virus besmet wordt en infecteert en passant ook zijn eigen vrouw die per ambulance naar het ziekenhuis wordt afgevoerd waar ze 24 uur ter observatie verblijft. Immers ontbreekt in de gemankeerde topper met Cambuur. Drie dagen later valt hij in Almere aanmerkelijk eerder in dan de bedoeling is als Kaj de Rooij tegen het einde van de eerste helft zich bij een sliding blesseert aan zijn knie.

Fiorini

Basisplaatsen volgen in de duels met NEC, MVV en De Graafschap alvorens Immers (tien wedstrijden, één doelpunt en nul assists) tegen Telstar andermaal mechanische averij oploopt. Ditmaal is het de kuit die hapert. Aan het begin van deze week is de kans klein, zo wordt verzekerd, dat hij zaterdag (14.00 uur) kan spelen tegen FC Eindhoven.

Het is bij voorbaat geen uitgemaakte zaak dat Yassine Azzagari, zaterdag beslissend met de assist die leidt tot het enige doelpunt van de wedstrijd, Immers vervangt in Eindhoven. De tiener heeft concurrentie van Mounir El Allouchi en Lewis Fiorini, beiden nog afwezig tegen Telstar.

El Allouchi is voor het eerst vader geworden en is weer aangesloten bij de groep. Fiorini ontbrak vanwege interlandverplichtingen. Donderdag bleef de Manchester City-huurling de hele wedstrijd op de bank bij Jong Schotland dat op 2-2 bleef steken tegen Jong Kroatië. Vandaag (17.00 uur) treffen de Schotten Jong Griekenland. Woensdag meldt Fiorini zich naar verwachting in Zundert.