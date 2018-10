Kuipers moet duel tussen Utrecht en NAC in goede banen leiden

Afgelopen seizoen floot Kuipers geen enkel duel van NAC. De laatste keer dat de arbiter een wedstrijd van de Bredanaars floot was in 2015, in de toen nog geheten Jupiler League. NAC won destijds met liefst 7-0 van FC Dordrecht. Joey Suk was de enige speler van de Parel van het Zuiden die op de bon geslingerd werd.