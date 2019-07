Kudimbana overtuigt NAC en kan blijven

Grootste Europese zege NAC tien jaar oud: ‘We hadden nog nooit van Kapan gehoord’

16 juli Dinsdag precies tien jaar geleden boekte NAC de grootste Europese overwinning in de clubhistorie. In de tweede kwalificatieronde van de Europa League won de ploeg van Robert Maaskant in eigen huis met liefst 6-0, maar wie was de tegenstander? Anthony Lurling lepelt het goede antwoord razendsnel op: ,,Gandzasar Kapan.”