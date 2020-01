Kudimbana op weg naar de uitgang bij NAC

De 23-jarige Kudimbana mocht in de eerste vijf competitieduels vier keer invallen, maar snel werd duidelijk dat de Belg tekortkomt voor het niveau dat NAC nastreeft in de eerste divisie. Daarna is het gebleven bij een invalbeurt van vijf minuten begin november om vervolgens drie keer op de tribune te moeten plaatsnemen.

De gok met Kudimbana heeft dus niet goed uitgepakt. Hij zal in het rijtje terechtkomen van Hakim Borahsasar (0 goals en 269 minuten in 13 wedstrijden), Jari Oosterwijk (3 goals en 426 minuten in 10 wedstrijden) en Fisayo Adarabioyo (1 goal en 124 minuten in 14 wedstrijden). Dat het ook anders kan hebben Stipe Perica en Umar Sadiq in het recente verleden bewezen. Perica (9 goals en 1563 minuten in 37 wedstrijden) en Sadiq (5 goals en 621 minuten in 12 wedstrijden) waren schoolvoorbeelden van bruikbare breekijzers die in precaire situaties met hun ongepolijste en druistige manier van spelen uit het niets gevaar stichtten.