Kudimbana (NAC) op proef bij het Zweedse Eskilstuna

De transfermarkt in Zweden is tot april geopend omdat de voetbalcompetities in het Scandinavische land in het voorjaar pas van start gaan. Datzelfde geldt voor landen als Noorwegen en Finland. Athletic Eskilstuna, uitkomend in de Superettan (eerste divisie), legde midweeks de clubloze Lesley de Sa (ex-Ajax, -Go Ahead Eagels, -Willem II en -TOP Oss) voor drie seizoenen vast.

Kudimbana kreeg afgelopen zomer een eenjarig contract onder zijn neus geschoven in Breda na een stageperiode van een maand en een handvol doelpunten tegen amateurclubs plus een benutte strafschop tegen Kortrijk. Zijn enthousiasme en immer aanwezige lach ten spijt, kon hij in de officiële wedstrijden geen potten breken bij NAC. Vijf invalbeurten verder, vier daarvan in de eerste vijf competitieduels, was het weer over. Voor het wintertrainingskamp in Portugal werd Kudimbana door de clubleiding thuisgelaten.