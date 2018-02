Kritische Vreven waakt voor euforie en spreekt spelers aan op hun gedrag

Het half dozijn doelpunten was voor Vreven geen reden om de polonaise te lopen. Geen uitgelaten stemming bij hem, in tegenstelling tot de dolblije supporters die zich geen beter begin van het carnavalsfeest hadden kunnen wensen. ,,De uitslag is zeer overdreven, omdat de wedstrijd tot op het einde in balans was. Ik vind Heracles een van de meest positieve ploegen die hier gespeeld heeft. Het grote verschil met veel van onze vorige wedstrijden was dat wij deze keer wel het geluk aan onze kant hadden en onze doelpunten gemaakt hebben. Want voetbaltechnisch en in balbezit hebben veel betere wedstrijden gespeeld. Vandaag viel alles onze kant op. Dit compenseert alle tegenslag die we gehad hebben.”