Korte tekent voor twee jaar bij Cambuur

Giovanni Korte sluit per direct aan bij de selectie van SC Cambuur. De vleugelaanvaller heeft een contract voor twee seizoenen getekend. In Breda was er geen plaats meer voor Korte die te horen kreeg dat zijn aflopende contract niet verlengd werd.

Namens NAC kwam hij in drie seizoenen tot 95 wedstrijden en maakte hij onderdeel uit van het team dat in 2017 promoveerde via de play-offs. In de dubbele confrontaties met FC Volendam en NEC speelde Korte in iedere wedstrijd van begin tot het eind mee en was hij belangrijk met drie assists en een doelpunt.

Memorabel is ook zijn treffer op 23 september 2017 toen NAC voor het eerst in de geschiedenis een eredivisiewedstrijd van Feyenoord in De Kuip won. Afgelopen seizoen maakte de Hagenaar de degradatie mee. De 25-jarige aanvaller vervolgt zijn loopbaan nu in Leeuwarden en zal NAC in de eerste divisie dus weer tegenkomen.