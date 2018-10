Korte staat met kippenvel op het veld: 'Blij om terug te zijn'

Het begon allemaal op 10 maart van dit jaar. ,,ADO uit”, zegt Giovanni Korte. ,,Ik had pijn, heel veel pijn. Niemand wist wat het was, een klote blessure. Het bleef maar aanhouden. Optrainen, last en overgegaan op rust. Tja, wat moet ik ervan zeggen? Het heeft lang geduurd. Ik ben erg blij om terug te zijn en met kippenvel op mijn armen in dit stadion te mogen spelen.”