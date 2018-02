Korte: 'Ik ben iemand met schuim op de bek'

Hoe groot de kritiek ook is, Giovanni Korte (24) is de eerste zes maanden van dit seizoen onomstreden voor trainer Stijn Vreven. ,,Ik ben helemaal op mijn plek bij NAC."

Giovanni Korte of Paolo Fernandes. Het is als kiezen tussen een stamppot boerenkool met rookworst of een charcuterie van flinterdun gesneden ham, chorizo, olijven, en delicate kazen. Een vergelijking die mank gaat. Het is maar waar je zin in hebt. ,,Eerlijk, Paolo is een fantastische voetballer. Heel technisch en iemand die makkelijk een mannetje passeert. Ik ben meer de werker, een man van de voorzet en de combinatie."

In zijn tijd bij FC Dordrecht (2013-2015) krijgt Korte van Harry van den Ham, zijn toenmalig trainer, de bijnaam 'Duracell batterij'. ,,Hij zei: 'Als je hem opwindt gaat ie rennen'..." (Lacht) ,,Daar had-ie wel gelijk in ja. Mijn sterkste punt is dat ik diepte in mijn spel leg en belangrijk wil zijn voor het team."

Volledig scherm © Marcel van Dorst De keuze voor Korte is wekelijks voer voor discussie, terwijl hij met zijn ongebreidelde werklust en zijn energie juist een speler zou moeten zijn waar de Bredase supporters onvoorwaardelijk van houden. Als iemand de mouwen opstroopt en aan een stuk vol gas geeft, is hij het wel. ,,Ik sta altijd open voor kritiek, maar uiteindelijk beslist de trainer. Ik lees en hoor niks. Het boeit me niet zoveel. Als de supporters me mogen, is dat prima. Als ze me niet mogen, heb ik dat te accepteren. Gelukkig zingen ze altijd mijn naam, dat zit dus wel goed."

Gangmakers

Korte is een van de gangmakers binnen het team, samen met Thierry Ambrose verzorgt hij de muziek. Geen John West uit zijn geboortestad Den Haag of Django Wagner. ,,Ik ben meer van de r&b. Meestal Nederlandse hiphop. Broederliefde en Lil' Kleine, dat soort dingetjes. Hoe noem je dat? Nederpop toch? Weet ik veel..." (Lacht) In het voorbijgaan zegt Mounir El Allouchi: ,,Kan je hem vragen waarom hij 's ochtends zo druk is?" Korte schudt het hoofd. ,,Als ik ergens op mijn plek ben, en dat ben ik bij NAC, straal ik dat uit. Ik ben heel direct en aanwezig als ik goed in mijn vel zit. Zo ben ik gewoon, dat merkt iedereen op de club. En als ik iets van iemand vind, krop ik het niet op. Bij ADO gaf ik vroeger al mijn bekkie terug. Tegen jongens als Lexie Immers moet je dat dus niet doen, dat soort gasten zetten je gelijk op je plekkie. Die zijn nog directer. Ik heb inmiddels wel geleerd om een beetje na te denken."

NAC is niet zijn eindstation, zegt Korte, die uitgangen van woorden standaard als uh uitspreekt. ,,Ik wil me blijven ontwikkelen. Ik zie dat ik echt stappen maak. Vooral de laatste wedstrijden voor de winterstop. Een lekkere periode. Ik voel mezelf beter worden. Het gaat wat makkelijker in de eredivisie dan de eerste keer. Met Dordrecht ging het heel goed tot ik geblesseerd raakte, bij ADO ging het wat minder. Ik ben helemaal op mijn plek in Breda. Aan het begin van dit seizoen heb ik tijd nodig gehad om mijn plekkie te vinden in een nieuw team. Dat ik altijd speel, betekent dat de trainer vertrouwen in mij heeft. Hij zegt niks speciaals hoor, hij stelt me gewoon op."

Niet opgeven

Korte kwam als invaller eenmaal in het veld voor Fernandes, andersom wisselde Fernandes Korte liefst acht keer af. In zes van de laatste zeven wedstrijden werd Fernandes als invaller ingezet, vijf keer kwam hij voor Korte. De Spaanse ballerina, aangemerkt als een buitengewoon getalenteerd speler, staat in de schaduw van de Haagse arbeider. ,,Ik ben iemand met schuim op de bek, Haags voor NOAD. Opgeven doe ik niet."