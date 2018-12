Korte baalt van afgang NAC in Groningen: ‘We hebben de punten keihard nodig’

videoNAC ging zondag hard onderuit bij concurrent FC Groningen (5-2). In het Hitachi Capital Mobility Stadion gingen beide ploegen lang gelijk op, maar uiteindelijk speelde voor de Bredanaars weer hetzelfde liedje af. De terugkeer van Giovanni Korte in de basiself leverde geen resultaat op.

Een frustrerend en pijnlijk eindresultaat. Lang had NAC een positief resultaat echter in eigen hand. Dat zag ook Korte. ,,Heel zonde. We staan met 1-2 voor, dan mag je dat niet weggegeven. Oké, het wordt 2-2, maar 5-2 mag het niet worden. Dat is doodzonde.”

Voor het eerst maakte de hardwerkende aanvaller vanaf de start kennis met het 5-3-2-systeem. Dat beviel de Hagenaar. ,,In de oefenwedstrijd tegen Zulte Waregem (0-0) speelde ik ook in dat systeem. Voor mij is het een prima systeem. Ik kan veel lopen en loopacties in de diepte maken. Dat is mijn kwaliteit.“ Dat NAC zich in Groningen uiteindelijk wederom het kaas van het brood liet eten, was volgens Korte ook niet de schuld de speelwijze. ,,Het lag vandaag niet aan het systeem. We hebben het een paar keer heel goed gedaan.”

Gemiste kans

Nadat de thuisploeg de 1-2 van Mitchell te Vrede snel onschadelijk had gemaakt, kreeg Korte een mogelijkheid om NAC weer op voorsprong te schieten. Dat lukte niet, waarna Groningen over NAC heen denderde. ,,Het was een moeilijke bal. Ik raakte hem gewoon niet goed. Achteraf had ik hem aan moeten nemen. In de zestien is het echter druk en heb je niet veel tijd. Ik kon hem wel maken. Daar baal ik van.”

Waar na de zeperd tegen Ajax (0-3) er nog met opgeheven hoofd het veld af werd gelopen, kwam het demasqué in Groningen bijzonder hard aan bij Korte en zijn teamgenoten. De nederlaag bij de concurrent deed pijn. ,,De teleurstelling is groter dan toen. Al is het nooit leuk om te verliezen. We staan onderaan en hebben de punten keihard nodig.”

Achteruit lopen

Aanvankelijk was er geen teken aan de wand dat NAC in Groningen af zou gaan. Uiteindelijk viel de Parel van het Zuiden echter terug in oude fouten. ,,We hadden bij de 1-2 het gevoel dat we gingen winnen. Dan mag het geen 5-2 worden. Na de gelijkmaker, die te snel valt, lopen we achteruit. Dat is zonde.”