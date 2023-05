Koploper Heracles bezorgt NAC geflatteerde nederlaag, Kortsmit pakt rood

NAC is tegen de eerste nederlaag in twee maanden tijd aangelopen. De Bredanaars waren zeker niet minder dan Heracles Almelo, maar na een duur foutje van Ezechiel Banzuzi ging het mis. Roy Kortsmit liep vlak voor tijd tegen een rode kaart aan. De koploper liep vervolgens geflatteerd uit naar 0-3.

Het was vrijdag de avond van de huldigingen bij NAC. Voor de wedstrijd kreeg oud-doelman Nick Olij (nu Sparta) een ereronde als bedankje voor bewezen diensten. Vlak voor aftrap werd Elías Már Ómarsson in het zonnetje gezet als beste speler van vierde periode. En in de rust kwamen de helden van 1973, de mannen die vijftig jaar geleden met NAC de beker wonnen, het veld op.

Het was ook de avond van opnieuw een grote krachtmeting. Heracles Almelo kwam op bezoek, de koploper van de eerste divisie is al zeker van promotie naar de eredivisie. In de eerste seizoenshelft liep NAC daar nog tegen een pijnlijke 6-1-zeperd aan. Maar een half jaar later is alles anders, weet men in Breda. NAC is de ploeg in vorm, samen met PEC Zwolle de best presterende ploeg van 2023.

Sterke eerste helft

Het werd een interessante strijd. Een eerste helft op hoog tempo, waarin NAC moedig van zich afbeet én het meeste gevaar stichtte. Wel een eerste helft zonder echte kansen. Een schot van afstand van Matthew Garbett en wat gekraakte pogingen, dichter bij een doelpunt kwam NAC niet. Ook Heracles niet, want achterin stond het goed. Drie keer meende NAC nog een penalty te verdienen, maar arbiter Pol van Boekel oordeelde daar anders over.

Na rust koos Peter Hyballa voor meer diepte en bracht hij Charles-Jesaja Herrmann voor Jort van der Sande. De invaller zorgde na 55 minuten voor het grootste gevaar en ronselde een bal gevaarlijk op doel. Maar uit de tegenaanval was het raak voor Heracles. Er leek niets aan de hand, maar Ezechiel Banzuzi liet zich kinderachtig van de bal zetten en zag de aanval resulteren in een tegengoal van Emil Hansson, 0-1.

NAC drukte het gaspedaal vol in en ging op jacht naar de gelijkmaker, die op basis van het vertoonde spel zeker verdiend was geweest. Maar oog in oog met de doelman liet Herrmann het na om een foute terugspeelpass genadeloos af te straffen. En even later schoot Banzuzi op de keeper.

Rode kaart

Die gelijkmaker viel niet meer. En net als vorige week (toen Javier Vet) eindigde NAC opnieuw met tien man. Nu was het Roy Kortsmit die net voor tijd ver zijn doel uitkwam en daarbij een overtreding beging. De vraag is hoe lang NAC zijn doelman moet missen, aangezien er nog maar één wedstrijd te spelen is vóór de play-offs en een eventuele schorsing ook voor de nacompetitie geldt.

De vrije trap die volgde werd achter reservegoalie Pepijn van de Merbel geschoten. De invaller moest nog een tweede keer vissen zodat er na afloop een geflatteerde 0-3 op het bord stond.

Opstelling NAC: Kortsmit; Lucassen (87. Van de Merbel), Martina, Mac Nulty, Wernersson; Garbett (87. Velanas), Staring (76. Omgba), Agougil, Banzuzi (81. Boere); Van der Sande (46. Herrmann), Ómarsson.

