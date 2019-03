Kopieert Ajax stunt van NAC in Madrid? ‘Los muchacos del Breda, maestros del futbol’

Korte maakt einde aan lange doelpunten­droog­te van 429 minuten

15:38 De treffer van NAC in Arnhem, de hoopgevende 0-1, maakte een einde aan een periode van 429 minuten van Bredase doelpuntendroogte. Voor de schutter, Giovanni Korte, was het zelfs al anderhalf jaar geleden dat hij had gescoord.