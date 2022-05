‘Koopovereenkomst met lokaal consortium NAC=Breda wordt snel getekend’

met video NAC voelt afwezig­heid VAR: ‘Het was in mijn ogen een honderd procent penalty’

,,Het is kut.” Edwin de Graaf zegt het zonder omwegen. De winnende Haagse treffer diep in de blessuretijd, ADO wint dinsdagavond met 1-2, is een klap in het gezicht. De trainer vindt ook dat NAC een strafschop is onthouden, maar is vooral kritisch op zijn eigen spelers.

11 mei