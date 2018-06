'Komst NAC-target Greg Leigh lijkt aanstaande'

Een overgang van Leigh, die zijn carrière ook in de lagere Engelse divisies kon vervolgen, lijkt derhalve aanstaande. Over alle competities gemeten kwam Leigh de voorbije twee jaar precies tot honderd wedstrijden voor Bury waar zijn contract deze zomer afliep waardoor hij transfervrij op te halen is. Met Bury eindigde hij afgelopen seizoen als 24e en laatste in de League One, het derde niveau in Engeland. Daarvoor kwam hij uit voor Bradford City en Crewe Alexandra, eveneens in de League One.