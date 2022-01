Koele kikker De Rooij na heldenrol voor cupfighter NAC: ‘Met een vol stadion komt er meer los natuurlijk’

Een klein glimlachje kan er nog net van af na zijn 2-1, vlak voor tijd. De mondhoeken komen wat omhoog als hij de high fives van zijn ploeggenoten in ontvangst neemt. De matchwinner toont dezelfde mimiek waarmee hij 's ochtendsvroeg bij de bakker om een halfje volkoren vraagt. Ook na de wedstrijd, als zijn treffer de winnende is gebleken, verandert hij niet van gemoedstoestand. Zoals hij eigenlijk altijd koeltjes oogt. Maar hoe zit het van binnen na deze heldenrol? ,,Hetzelfde”, antwoordt hij. ,,Prima. Fijn om die goal te maken. Heel belangrijk. Maar ik ben zeker wel blij.”

,,Zo voel ik me op dit moment gewoon”, verklaart hij. ,,Maar ik ben zeker blij”, verzekert De Rooij. ,,Eindelijk weer een goal. En een heel belangrijke ook.” Natuurlijk, de entourage helpt ook niet mee. ,,Als je er zo achteraf over nadenkt... Misschien is mijn reactie daarom ook zo na de goal. Als het stadion helemaal vol zit, komt er meer ontlading los, natuurlijk. Maar het is nou eenmaal hoe het is. Hopelijk de volgende ronde mét publiek.”

Hard werken

De vleugelspeler zag zijn ploeg zwoegen en zweten. ,,Het was een zware wedstrijd. Veel lange ballen, veel lopen en hard werken. Maar uiteindelijk wel met een beloning, dus dan is het alleen maar fijn.” De ruimtes om uit te breken, lagen er, zag hij. ,,Maar door die ruimte moesten we ook ver terug. Dat maakte het extra zwaar. We zijn fit, daardoor zie je dat we in de laatste minuten zo'n wedstrijd kunnen beslissen. (...) Het veld was ook heel zwaar, we spelen nu tegen eredivisieploegen, dat is misschien in hun nadeel. Maar wij kunnen het iedereen lastig maken hier. Het was geen goede wedstrijd, maar met hard werken kun je ver komen.”

In de volgende ronde, de kwartfinale, wacht NAC een uitwedstrijd. Op bezoek bij RKC, NEC, PSV/Telstar of Ajax/Excelsior Maasluis. De Rooij wacht de loting - hoe kan het ook anders - rustig af. ,,PSV uit is natuurlijk heel mooi”, geeft de uit Best (naast Eindhoven) afkomstige aanvaller toe. ,,Maar ik denk dat er wel andere clubs zijn waar we een grotere kans tegen hebben. Het maakt me eerlijk gezegd niet uit. We zien het wel.” Eerst een klein feestje om dit bekersucces te vieren? ,,Nou ja, we moeten morgenvroeg weer trainen, dus ik denk van niet. Er valt ook niet heel veel te feesten.”

Bekijk hier het interview met Kaj de Rooij: