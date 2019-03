Koch: ‘We kunnen niet zeggen dat we de handdoek in de ring gaan gooien’

Koch: ,,Als je eerlijk moet zijn was het in de eerste helft niet overtuigend. Maar we geven ook niet veel kansen weg. In de tweede helft sta je binnen de kortste keren met 0-3 achter. Op dit moment heb ik er weinig woorden voor.”

Er resten voor NAC nu nog acht wedstrijden. Te beginnen met een thuisduel met VVV over twee weken. Het wordt een hele opgave voor de ploeg uit Breda om het gat te dichten. Koch: ,,Heel lastig. Het enige wat je kunt doen is er elke week staan. Gelukkig zijn er in het voetbal gekkere dingen gebeurd. Daar moeten we ons aan vasthouden. We kunnen niet zeggen dat we de handdoek in de ring gaan gooien”