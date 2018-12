Koch teleurgesteld over gelijkspel NAC: ‘Hebben twee punten laten liggen’

NAC en PEC Zwolle bleven in Zwolle steken op een 0-0 gelijkspel. Beide ploegen kregen kansen, maar waren niet effectief. ,,Dit was een wedstrijd die we konden winnen", zegt Koch. ,,Voor ons was hier meer te halen.”

Vooral de eerste helft was aardig om naar te kijken, met kansen over en weer. ,,We begonnen goed, kregen een grote kans in het begin", weet ook Koch. ,,PEC was vooral gevaarlijk in de scrimmage.”