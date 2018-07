Koch nieuwe aanvoerder NAC, kleedkamer heeft belangrijke stem

Zijn positie (centrale verdediger), zijn karakter (open en expressief) en zijn verbale kwaliteiten (het zit in zijn natuur om mensen aan te sturen en te coachen) maken Menno Koch tot de meest logische aanvoerder van NAC. Zaterdag, na het verloren oefenduel met Excelsior, maakte de 24-jarige Koch bekend dat de keuze op hem is gevallen.

Daarmee is de bijna twee meter lange verdediger de opvolger van Pablo Marí en krijgt NAC weer een Nederlandssprekende captain. ,,Heel mooi en ik het beschouw het als een grote eer om aanvoerder te mogen zijn van een club als NAC. Als boegbeeld van het team is het aan mij om de leidersrol op me te nemen.”

Nieuw is deze rol niet voor Koch. ,,In de jeugdteams zat ik er vaak tegenaan en in sommige gevallen was ik ook de aanvoerder. We hebben een redelijk jong team, terwijl ik op een leeftijd ben dat er meer van mij verwacht wordt. Met de band om is dat nog wat extra.”

Erkend en geaccepteerd

Opvallend is de besluitvorming geweest die ten grondslag ligt aan de beslissing van trainer Mitchell van der Gaag om Koch op top van de apenrots te zetten. ,,De spelers mochten drie namen aangeven die ze geschikt vonden. Daar kwam ik als eerste uit. Dat was voor de trainer ook een reden om mij aanvoerder te maken. Een prettige gedachte, want dan weet je in ieder geval dat de jongens achter je staan. Het is belangrijk de aanvoerder erkend en geaccepteerd wordt. Dan is het voor mij ook wat makkelijker.”

De top vijf van meest gekozen namen, in willekeurige volgorde, bestond naast Koch uit Arno Verschueren, Gianluca Nijholt, Mitchell te Vrede en Karol Mets.